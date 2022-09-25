Названо число международных наблюдателей на референдуме

Более 100 международных наблюдателей из 40 стран, не считая специалистов из России , работают на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения регионов в состав России. Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома .

«На референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях работают более 100 международных наблюдателей из 40 стран, не считая наблюдателей из России», — говорится в сообщении.

Голосование на референдумах по вопросу о вхождении в состав России в качестве субъектов началось 23 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Оно продлится по 27 сентября включительно.