Трасс заподозрили в растрате госсредств Великобритании

Премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заподозрили в растрате более 1800 фунтов стерлингов из госбюджета на личные нужды. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В письме члена парламента Эмили Торнберри утверждается, что с сентября 2021 по июль 2022 года расходы британского Министерства иностранных дел, главой которого была Трасс, выросли на 45 процентов.

Особый интерес вызывают расходы на элитное питание, оздоровительные и косметические процедуры, алкоголь, а также предметы интерьера. В Генеральной прокуратуре страны отметили, что Трасс, являющаяся болельщицей английского клуба «Норвич», потратила в фан-клубе 1841 фунт стерлинга.

Потраченные средства, которые были взяты из государственного бюджета, вызывают большое количество вопросов к действующему премьер-министру, подчеркнули в ведомстве.