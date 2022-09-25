В Херсоне прогремело около 20 взрывов

В Херсоне слышно от 10 до 20 громких взрывов, предположительно, работает ПВО.

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О серии взрывов сообщают корреспонденты РИА «Новости» и ТАСС. В небе над городом замечены следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов.

Между тем официальных комментариев от властей пока не поступало.