В Херсоне прогремело около 20 взрывов

В Херсоне слышно от 10 до 20 громких взрывов, предположительно, работает ПВО.
О серии взрывов сообщают корреспонденты РИА «Новости» и ТАСС. В небе над городом замечены следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов.
Между тем официальных комментариев от властей пока не поступало.
В воскресенье утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.