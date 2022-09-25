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21 минуту назад

В Херсоне прогремело около 20 взрывов

Деловая газета "Взгляд"

В Херсоне слышно от 10 до 20 громких взрывов, предположительно, работает ПВО.

В Херсоне прогремело около 20 взрывов
Фото: 

О серии взрывов сообщают корреспонденты РИА «Новости» и ТАСС. В небе над городом замечены следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов.

Между тем официальных комментариев от властей пока не поступало.

В офисе Зеленского признались в фейковом контрнаступлении на Херсон

В воскресенье утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.

В мире,Алексей Журавко,Верховная Рада,
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