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1 час назад

Протестующие в Кишиневе потребовали отставки правительства

Газета.Ruиещё 4

В молдавской столице проходит масштабная акция протеста последователей оппозиционной политической партии «Шор», передает РИА «Новости».

Протестующие в Кишиневе потребовали отставки правительства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Демонстранты требуют отставки нынешней политической элиты и организации досрочных выборов в парламент.

Подчеркивается, что протестующие собрались около палаточного городка, который находится близ здания парламента. Здесь проходит бессрочная акция протеста, начавшаяся в минувшее воскресенье.

Участники акции скандируют лозунги «Досрочные выборы!», «Меняем Санду на дрова!» и тому подобное, уточняет Общественная служба новостей.

Кроме того, около здания парламента и президентского дворца выстроились сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они спокойно смотрят за поведением демонстрантов.

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