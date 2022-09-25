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1 час назад

Трудовика потребовали уволить из-за накладной груди в Канаде

Елена Прошина

Родители устроили в школе массовый митинг из-за трудовика-трансгендера с огромными накладными грудями. Об инциденте в канадской провинции Онтарио сообщает Rebel News.

Трудовика потребовали уволить из-за накладной груди в Канаде
Фото: кадр видеокадр видео

Горожан не устраивает один из учителей - трудовик. Он является трансгендером и постоянно носит гигантские накладные груди, которые просвечивают сквозь одежду.

В итоге родители собрали внеочередное заседание школьного совета округа Халтон, чтобы «получить представление о ситуации с неоднозначной учительницей».

На заседание они пришли с плакатами. На них написаны претензии руководству школы:

«Почему вы поддерживаете учителей, которые притворяются женщинами?», «Над нами издеваются» и другие лозунги. Некоторые надели маски со смайликами.

Школа пока не отреагировала на возмущение родителей и детей, опасаясь обвинений в «сексизме и трансфобии». Трудовика-трансгендера увольнять отказываются.

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