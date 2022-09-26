Блинкен не увидел возможности заключить ядерную сделку с Ираном

В ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Блинкен заявил, что США на предложения Ирана «просто не могут согласиться», в Вашингтоне «не примут плохой сделки». «Ответ, который они дали на последние предложения наших европейских партнеров, стал очень существенным шагом назад», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CBS.