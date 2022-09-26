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1 час назад

Блинкен не увидел возможности заключить ядерную сделку с Ираном

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

В ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен не увидел возможности заключить ядерную сделку с Ираном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блинкен заявил, что США на предложения Ирана «просто не могут согласиться», в Вашингтоне «не примут плохой сделки». «Ответ, который они дали на последние предложения наших европейских партнеров, стал очень существенным шагом назад», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.

В мире,Эммануэль Макрон,Энтони Блинкен,МАГАТЭ,Госдеп США,ЕС,
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