Сербия не примет результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье

"Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах, - сказал министр, отвечая на вопрос агентства Танюг. - С одной стороны, мы принципиально привержены принципами и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, это [признание результатов референдумов] полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ".