Власти Запорожья сообщили о взрыве в центре Мелитополя

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram-канале, что в центре Мелитополя взорвали автомобиль.
«По предварительной информации — взорвана машина», — написал он.
По словам Рогова, из-за большой силы взрыва автомобиль «разорвало» на две части. На месте инцидента работают силовые структуры и МЧС.
Информация о пострадавших и сумме ущерба уточняется.
До этого областное издание «Запорожский вестник» сообщало, что в Бердянске в Запорожской области произошел взрыв.
Как рассказали позднее местные власти, взрыв зафиксирован у администрации города.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о присоединении к Российской Федерации.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.