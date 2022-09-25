Власти Запорожья сообщили о взрыве в центре Мелитополя

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram-канале, что в центре Мелитополя взорвали автомобиль.

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«По предварительной информации — взорвана машина», — написал он.

По словам Рогова, из-за большой силы взрыва автомобиль «разорвало» на две части. На месте инцидента работают силовые структуры и МЧС.

Информация о пострадавших и сумме ущерба уточняется.

До этого областное издание «Запорожский вестник» сообщало, что в Бердянске в Запорожской области произошел взрыв.

Как рассказали позднее местные власти, взрыв зафиксирован у администрации города.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о присоединении к Российской Федерации.