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49 минут назад

Власти Запорожской области сообщили о взрыве автомобиля в Мелитополе

Газета.Ruиещё 1

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram-канале, что в центре Мелитополя взорвали автомобиль.

Власти Запорожья сообщили о взрыве в центре Мелитополя
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«По предварительной информации — взорвана машина», — написал он.

По словам Рогова, из-за большой силы взрыва автомобиль «разорвало» на две части. На месте инцидента работают силовые структуры и МЧС.

В Херсоне прогремело около 20 взрывов

Информация о пострадавших и сумме ущерба уточняется.

До этого областное издание «Запорожский вестник» сообщало, что в Бердянске в Запорожской области произошел взрыв.

Как рассказали позднее местные власти, взрыв зафиксирован у администрации города.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о присоединении к Российской Федерации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В мире,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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