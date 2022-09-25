США отдадут деньги для Украины на борьбу с Китаем

Сенаторы от республиканской партии США могут сократить военную и финансовую поддержку Украины после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Вместо этого республиканцы планируют перенаправить денежный поток на борьбу с Китаем и решением экономических проблем.

«Есть много членов [Палаты представителей], которые хотят, чтобы в Министерстве обороны было больше подотчетности и больше внимания уделялось существующим угрозам. Китай очень агрессивно движется к наращиванию военно-морского флота, и прямо сейчас наш военно-морской флот находится в упадке», — приводит The Wall Street Journal заявление республиканца Стива Скализа, представляющего штат Луизиана.

По данным издания, недовольство республиканцев военной помощью Украине связано с высокой инфляцией в США и экономической неопределенностью. Некоторые из них, такие, как представитель штата Техас Роджер Уильямс и сенатор от Миссури Джош Хоули, голосовали против выделения оружия денег Киеву. Свое беспокойство они оправдали угрозой американской безопасности.