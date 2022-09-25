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30 минут назад

WSJ: США отдадут деньги для Украины на борьбу с Китаем

Ura.Ru

Сенаторы от республиканской партии США могут сократить военную и финансовую поддержку Украины после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Вместо этого республиканцы планируют перенаправить денежный поток на борьбу с Китаем и решением экономических проблем.

США отдадут деньги для Украины на борьбу с Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Есть много членов [Палаты представителей], которые хотят, чтобы в Министерстве обороны было больше подотчетности и больше внимания уделялось существующим угрозам. Китай очень агрессивно движется к наращиванию военно-морского флота, и прямо сейчас наш военно-морской флот находится в упадке», — приводит The Wall Street Journal заявление республиканца Стива Скализа, представляющего штат Луизиана.

По данным издания, недовольство республиканцев военной помощью Украине связано с высокой инфляцией в США и экономической неопределенностью. Некоторые из них, такие, как представитель штата Техас Роджер Уильямс и сенатор от Миссури Джош Хоули, голосовали против выделения оружия денег Киеву. Свое беспокойство они оправдали угрозой американской безопасности.

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США и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Кроме того, в отношении РФ начали вводиться санкции, которые по итогу привели к газовому кризису в Европе. Журнал Foreign Policy отмечал, что ухудшение экономической ситуации на Западе может привести к сокращению поддержки Украины.

В мире,Джош Хоули,Роджер Уильямс,
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