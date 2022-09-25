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42 минуты назад

Французская журналистка заявила о травле на родине из-за работы в Донбассе

Ura.Ru

Французская журналистка Кристель Неан, побывавшая на референдуме в Донецкой Народной Республике, столкнулась с травлей на родине. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.

Французская журналистка заявила о травле на родине из-за работы в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

«Для них я пропагандист Путина. Они даже сказали, что я глава пропагандистов Кремля. Так я сказала, а где моя зарплата? Я работаю здесь шесть лет, но никогда не получала ни копейки от Кремля. Это очень смешно», — заявила Неан URA.RU.

Она добавила, что на Западе сейчас активно делают статьи для ее дискредитации, а также иных независимых журналистов, чтобы люди не знали правды про то, что происходит на Донбассе.

Всем независимым журналистам на Западе угрожают тюрьмами и отключают банковские счета.

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«Так что я для них противник и враг», — заключила журналистка.

Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ запланированы с 23 по 27 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. В Вашингтоне заявляли о намерении США навязать России «серьезные экономические издержки» в связи с проведением референдумов, передавал RT.

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