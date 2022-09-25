Французская журналистка заявила о травле на родине из-за работы в Донбассе

«Для них я пропагандист Путина. Они даже сказали, что я глава пропагандистов Кремля. Так я сказала, а где моя зарплата? Я работаю здесь шесть лет, но никогда не получала ни копейки от Кремля. Это очень смешно», — заявила Неан URA.RU.