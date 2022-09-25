В Казахстане объявили в розыск сообщника племянника Назарбаева

"Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого ему от Сатыбалдыулы была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за три дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 млрд тенге [более $76 млн] и $62 млн", - пояснили в агентстве.