В Казахстане объявили в розыск сообщника племянника Назарбаева

Правоохранительные органы Казахстана объявили в розыск Кемаля Эфенди, которого считают сообщником Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
"Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении К. Сатыбалдыулы и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы - гражданин Казахстана Кемаль Эфенди, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в настоящее время Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Его противоправные действия квалифицированы по статье 218 Уголовного кодекса "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", Эфенди объявлен в розыск.
"Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого ему от Сатыбалдыулы была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за три дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 млрд тенге [более $76 млн] и $62 млн", - пояснили в агентстве.
13 марта Антикоррупционная служба Казахстана задержала Сатыбалдыулы по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком". 17 марта против него и его бывшей супруги Гульмиры начато расследование по факту рейдерского захвата бизнеса. 19 сентября суд казахстанской столицы приступил к рассмотрению дела Сатыбалдыулы.
Кайрат Сатыбалдыулы родился в 1970 году. В разные годы занимал должности в Комитете национальной безопасности, правящей партии "Нур Отан" (ныне партия "Аманат"), занимался бизнесом.