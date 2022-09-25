Казахстанские СМИ столкнулись с проблемами доступа к своим сайтам

Казахстанские средства массовой информации столкнулись с проблемами доступа к их сайтам. Об этом пишет КазТАГ.
По данным КазТАГ, пользователи столкнулись с проблемами, которые связаны с медленным доступом к их новостным сайтам.
Отмечается, что некоторые информационные издания столкнулись с проблемами доступа к интернету, среди них сайты toppress.kz, newtimes.kz, а также sn.kz. Редакция «Радио Азаттык» также сообщает о проблемах с сайтом. Сайт Toppress.kz сообщает о DDoS-атаках на их сайт.
Ранее почти месяц из-за DDoS-атак также не открывались сайты казахстанских СМИ.
Сообщается, что Министерство информации и общественного развития пока никак не комментирует ситуацию.
Ранее в Сбере рассказали, как развивается ситуация с кибербезопасностью в России. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил с докладом по теме «Новые вызовы кибербезопасности» в рамках пленарного заседания по направлению информационной безопасности международного форума «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности».