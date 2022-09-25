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43 минуты назад

Казахстанские СМИ столкнулись с проблемами доступа к их сайтам

Газета.Ru

Казахстанские средства массовой информации столкнулись с проблемами доступа к их сайтам. Об этом пишет КазТАГ.

Казахстанские СМИ столкнулись с проблемами доступа к своим сайтам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным КазТАГ, пользователи столкнулись с проблемами, которые связаны с медленным доступом к их новостным сайтам.

Отмечается, что некоторые информационные издания столкнулись с проблемами доступа к интернету, среди них сайты toppress.kz, newtimes.kz, а также sn.kz. Редакция «Радио Азаттык» также сообщает о проблемах с сайтом. Сайт Toppress.kz сообщает о DDoS-атаках на их сайт.

Ранее почти месяц из-за DDoS-атак также не открывались сайты казахстанских СМИ.

Сообщается, что Министерство информации и общественного развития пока никак не комментирует ситуацию.

Ранее в Сбере рассказали, как развивается ситуация с кибербезопасностью в России. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил с докладом по теме «Новые вызовы кибербезопасности» в рамках пленарного заседания по направлению информационной безопасности международного форума «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности».

В мире,Станислав Кузнецов,Сбербанк России,
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