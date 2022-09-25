Германия может разделиться на север и запад в результате конфликта, который «развязал Запад» против России, такое мнение выразил в своем Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива. Кроме того, по его мнению, это также приведет к «развалу» Европы.

Фото: IMAGO/Droese/Global Look Press IMAGO/Droese/Global Look Press

Шольц не знает, что война, которую развязал Запад против России, закончится развалом Европы и разделом Германии на восточную и западную, — заявил Кива.

Бывший политик предположил, что распад ФРГ может произойти к 2030 году.

Ранее Шольц заявил, что Россия «никогда не выиграет войну» против Украины. При этом Канцлер ФРГ добавил, что Германия и Европа в целом должны выиграть «свои битвы» с Россией.

В апреле Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине. Тогда канцлер добавил, что навязанный мир, каким его видит президент РФ Владимир Путин, неприемлем.