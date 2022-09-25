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7 минут назад

Шольцу предрекли раздел Германии на восток и запад из-за слов о России

News.ru

Германия может разделиться на север и запад в результате конфликта, который «развязал Запад» против России, такое мнение выразил в своем Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива. Кроме того, по его мнению, это также приведет к «развалу» Европы.

Шольцу предрекли раздел Германии из-за слов о России
Фото: IMAGO/Droese/Global Look PressIMAGO/Droese/Global Look Press

Шольц не знает, что война, которую развязал Запад против России, закончится развалом Европы и разделом Германии на восточную и западную, — заявил Кива.

Бывший политик предположил, что распад ФРГ может произойти к 2030 году.

Ранее Шольц заявил, что Россия «никогда не выиграет войну» против Украины. При этом Канцлер ФРГ добавил, что Германия и Европа в целом должны выиграть «свои битвы» с Россией.

Решение Путина застало врасплох Байдена

В апреле Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине. Тогда канцлер добавил, что навязанный мир, каким его видит президент РФ Владимир Путин, неприемлем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на пресс-конференции на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Москва должна выполнить свои цели на Украине. По его словам, страна работает «над достижением» объявленных ранее целей.

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