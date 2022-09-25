Стало известно, что Елизавета II оставила в наследство Карлу III

Последней волей Елизаветы II стал секретный документ государственной важности, который содержит информацию о том, что и кому досталось в наследство. Он будет обнародован только через 90 лет, однако уже сейчас в СМИ появилась информация о финансовом состоянии нового короля Великобритании — Карла III.

Фото: Twitter Twitter

Так, известно, что старший сын Елизаветы стал богаче на 42,5 миллиарда долларов, при этом от умершей матери лично ему досталось 500 миллионов.

Кроме того, в собственность Карла перешли шотландский замок Балморал, Букингемский дворец и другие крепости, ипподром «Аскот», главная торговая улица в Лондоне, морское дно вокруг островов, большая коллекция произведений искусства, персональные инвестиции и филателистские редкости. Общий размер богатств оценивается в полмиллиарда долларов, передает StarHit.