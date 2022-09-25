В Госдуме ответили Байдену на угрозы в адрес России

Угрозы со стороны американского лидера Джо Байдена о введении новых «тяжелых» ограничений против Москвы безрассудны, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной Думы Михаила Шеремета.
По его словам, «с Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов». Народный избранник считает, что россияне всегда смогут найти общий язык с простыми гражданами Соединенных Штатов. А таким людям, как Байден – «не будет места» в Америке. В противном случае, как заявил депутат, многие штаты захотят выйти из состава США и стать независимыми государствами.
Шеремет призвал действующего главу Белого дома «не вилять хвостом», а его речи назвал «лживыми и безрассудными». Депутат отметил, что в России не боятся угроз со стороны Вашингтона, как бы они «ни рассказывали о своем превосходстве».
На днях, президент США пригрозил Москве новыми антироссийскими санкциями в ответ на проходящие на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях референдумы. По словам Джо Байдена, Вашингтон и партнеры намерены работать над введением «дополнительных быстрых и суровых экономических издержек» для российских властей.