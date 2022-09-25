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29 минут назад

В Госдуме ответили Байдену на угрозы в адрес России

Елена Прошина

Угрозы со стороны американского лидера Джо Байдена о введении новых «тяжелых» ограничений против Москвы безрассудны, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной Думы Михаила Шеремета.

В Госдуме ответили Байдену на угрозы в адрес России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, «с Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов». Народный избранник считает, что россияне всегда смогут найти общий язык с простыми гражданами Соединенных Штатов. А таким людям, как Байден – «не будет места» в Америке. В противном случае, как заявил депутат, многие штаты захотят выйти из состава США и стать независимыми государствами.

Шеремет призвал действующего главу Белого дома «не вилять хвостом», а его речи назвал «лживыми и безрассудными». Депутат отметил, что в России не боятся угроз со стороны Вашингтона, как бы они «ни рассказывали о своем превосходстве».

На днях, президент США пригрозил Москве новыми антироссийскими санкциями в ответ на проходящие на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях референдумы. По словам Джо Байдена, Вашингтон и партнеры намерены работать над введением «дополнительных быстрых и суровых экономических издержек» для российских властей.

В мире,Михаил Шеремет,Джозеф Байден,Госдума,
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