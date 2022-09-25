В Швейцарии одобрили повышение пенсионного возраста для женщин

Граждане Швейцарии на референдуме проголосовали за повышение возраста выхода на пенсию для женщин с 64 до 65 лет, а также за увеличение налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает RTS.

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"Женщины будут работать до 65 лет, как и мужчины. Граждане одобрили оба элемента пенсионной реформы", - сказано в сообщении.

За повышение пенсионного возраста проголосовали 50,6% участников, 55,1% проголосовали за увеличение НДС. Отмечается, что постепенное повышение пенсионного возраста будет проходить с 2025 по 2028 год, когда женский пенсионный возраст сравняется с мужским и достигнет 65 лет. При этом в поддержку соответствующей реформы под названием AVS-21 выступает большинство членов парламента и правые партии, так как она, с их точки зрения, обусловлена ускоряющимся ростом расходов на выплату пенсий при более медленном росте поступлений в пенсионные фонды.