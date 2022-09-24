В Мелитополе произошел взрыв

В городе Мелитополь Запорожской области произошел взрыв. Об этом этом написал в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В городе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.
Данных о пострадавших или повреждениях пока не поступало.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что для устрашения жителей подконтрольных России городов украинские военные используют беспилотники. По его словам, утром перед открытием участков для проведения в регионе референдума о вхождении в состав РФ с украинского дрона был сброшен некий взрывоопасный предмет.
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались 23 сентября и продолжатся до 27 числа. Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, из которых следует, что в голосовании планируют принять участие 87% жителей ДНР и ЛНР, 80% населения Запорожской области и 69% Херсонской области. За вхождение в состав России в ДНР и ЛНР, по данным ВЦИОМ, могут проголосовать 97% респондентов, в Херсонской области — 89%, Запорожье — 87%.