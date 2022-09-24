В Мелитополе произошел взрыв

В городе Мелитополь Запорожской области произошел взрыв. Об этом этом написал в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Фото: газета.ru газета.ru

«В городе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших или повреждениях пока не поступало.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что для устрашения жителей подконтрольных России городов украинские военные используют беспилотники. По его словам, утром перед открытием участков для проведения в регионе референдума о вхождении в состав РФ с украинского дрона был сброшен некий взрывоопасный предмет.