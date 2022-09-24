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18 минут назад

Администрация: в Мелитополе произошел взрыв

Газета.Ru

В городе Мелитополь Запорожской области произошел взрыв. Об этом этом написал в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Мелитополе произошел взрыв
Фото: газета.ruгазета.ru

«В городе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших или повреждениях пока не поступало.

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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что для устрашения жителей подконтрольных России городов украинские военные используют беспилотники. По его словам, утром перед открытием участков для проведения в регионе референдума о вхождении в состав РФ с украинского дрона был сброшен некий взрывоопасный предмет.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались 23 сентября и продолжатся до 27 числа. Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, из которых следует, что в голосовании планируют принять участие 87% жителей ДНР и ЛНР, 80% населения Запорожской области и 69% Херсонской области. За вхождение в состав России в ДНР и ЛНР, по данным ВЦИОМ, могут проголосовать 97% респондентов, в Херсонской области — 89%, Запорожье — 87%.

В мире,Происшествия,Евгений Балицкий,Владимир Рогов,ВЦИОМ,
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