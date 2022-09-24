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26 минут назад

Во Франции предложили проверить партии на «российское» финансирование

Газета.Ru

Депутаты Национальной ассамблеи Франции заявили, что обратились к спикеру нижней палаты парламента страны с просьбой создать комитет по расследованию якобы российского финансирования политических партий. Об этом сообщает Reuters.

Во Франции предложили проверить партии на «российское» финансирование
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своем письме депутаты указали, что этот шаг был вызван рассекречиванием разведывательных данных США, которые показывают, что Россия якобы заплатила иностранным политическим партиям сотни миллионов евро «с целью повлиять на выборы».

Восемь членов партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» (En Marche) отметили, что партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» все еще погашает кредит, «предоставленный банками РФ».

«Эти факты ясно указывают на то, что российская сторона будет иметь вес во французских публичных дебатах», — написали депутаты и потребовали создать комиссию, которая проверит, получали ли французские политические партии выгоду от «российского финансирования».

Ранее сообщалось, что лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты страны на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, которая ранее подвергла сомнению утверждения Киева о ситуации на Украине.

В мире,Филиппо Флориан,Эммануэль Макрон,Сеголен Руаяль,Марин Ле Пен,
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