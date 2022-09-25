Белый дом объяснил отказ от включения России в список стран-спонсоров терроризма

Включение России в список стран-спонсоров терроризма не окажет какого-либо существенного давления на Москву, однако будет сковывать США в их действиях. Об этом помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

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"Это вопрос одного конкретного инструмента и соотношения выгоды и недостатков, которые заключаются в том, что они снизят гибкость США, не оказав сильного дополнительного экономического давления на Россию", - сказал он, подчеркнув, что Вашингтон продолжит "наращивать экономическое давление на Россию".

Белый дом в начале текущего месяца уточнил, что решение администрации США не вносить Россию в американский список стран - спонсоров терроризма является окончательным. С призывом внести в него Россию к Вашингтону обратился Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала "мерой идиотического характера" эти инициативы. Дипломат предупреждала, что такие шаги США не остались бы без ответа со стороны России.