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14 минут назад

В США раскритиковали Украину за угрозы России ядерным оружием

Майк Габриелян

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника офиса украинского президента Михаила Подоляка за призыв нанести превентивные ядерные удары по России. Об этом сообщает РИА Новости.

В США раскритиковали Украину за угрозы России ядерным оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такер обвинил Подоляка в невменяемости.

На Западе заговорили об угрозе безопасности ядерных объектов на Украине

«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России… Вменяемые люди так не говорят. Никогда!» — заявил Такер.

Телеведущий подчеркнул , что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы Белый дом надавил на Киев и добился мирных переговоров. Но вместо этого администрация Байдена продолжает накачивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием, обвиняя Россию в продолжении боевых действий.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал (ЕС) серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия.

В мире,Михаил Подоляк,Жозеп Боррель,ЕС,
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