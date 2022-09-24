В США раскритиковали Украину за угрозы России ядерным оружием

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника офиса украинского президента Михаила Подоляка за призыв нанести превентивные ядерные удары по России . Об этом сообщает РИА Новости.

«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России… Вменяемые люди так не говорят. Никогда!» — заявил Такер.

Телеведущий подчеркнул , что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы Белый дом надавил на Киев и добился мирных переговоров. Но вместо этого администрация Байдена продолжает накачивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием, обвиняя Россию в продолжении боевых действий.