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34 минуты назад

Из портов Украины вышли девять судов с зерном

Lenta.ruиещё 3

Из украинских портов вышли девять сухогрузов с зерном в рамках продовольственной сделки. Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter-аккаунте.

Из портов Украины вышли девять судов с зерном
Фото: Hugh Rutherford / World Food Programme / ReutersHugh Rutherford / World Food Programme / Reuters

«Вывоз зерновых проводится на плановой основе. Сегодня из портов Украины вышли девять сухогрузов с продовольствием», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с призывом продлить соглашение о транзите украинского зерна через Черное море. Срок соглашения истекает в ноябре.

При этом Блинкен заявил, что в этой сделке «никогда не было нужды». По его словам, она стала необходимой после начала специальной военной операции России на Украине (СВО), из-за которой заблокировались тысячи тонн зерна в украинских портах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Путин,
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