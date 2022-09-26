У американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, отказавшись обсуждать конкретные шаги США.

Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других», передает ТАСС со ссылкой на CBS.

«Мы очень ясно говорили россиянам – публично и в частном порядке – прекратить безответственные высказывания о ядерном оружии», – сказал он, подтвердив, что были непубличные контакты на эту тему.

Блинкен заявил: «Очень важно, чтобы Москва слышала нас и знала <...>, что последствия будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять». По версии госсекретаря, США «сосредоточены на том», чтобы все стороны «действовали ответственно» в плане заявлений о ядерных вооружениях.

Как заявил глава Госдепа, США нацелены на то, чтобы конфликт на Украине «не разрастался и не расширялся», но собираются «помочь украинцам защищать себя» и «побудить другие страны оказывать давление на Россию».

Блинкен утверждает, что сейчас «нет никаких переговоров» об урегулировании конфликта на Украине, «потому что Россия не демонстрирует в данный момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях», передает РИА «Новости».

США считают, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области «никогда не будут признаны» российскими со стороны других стран. Как заявил глава внешнеполитического ведомства США, «у украинцев есть все права вернуть их».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия.

Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж.