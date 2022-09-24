В Варшаве начался митинг против "украинизации Польши"

В центре Варшавы, на площади Парадов у Дворца культуры и науки, началась акция против «украинизации Польши». Об этом сообщает РИА Новости.

Организатором митинга, который проходит под лозунгом «Остановить украинизацию Польши» выступила партия националистов «Конфедерация польской короны», возглавляемая Гжегожем Брауном.

На мероприятие собралось более 100 человек. Демонстранты развернули польские флаги и плакаты с надписями:

«Остановите украинизацию» — «Остановите деполонизацию», «Украинцы — только инструмент в руках политиков», «Помним Волынь, не отдадим правды» и «Хватит воровства под видом помощи Украине».

После выступления организаторов, участники акции собираются двинуться маршем по центру Варшавы, дойти до администрации президента и передать ему свои требования. Ранее активисты левых партий Польши призвали мэра столицы Рафала Тшасковского запретить ее.

Рядом с националистами ответный митинг проводят их политические противники. Несколько человек развернули на площади украинский флаг и плакат «Прочь с фашизмом и ксенофобией».

РИА Новости уточняет, что по различным оценкам, в данный момент в Польше проживет около трех миллионов граждан Украины. До полутора из них прибыли в страну в качестве беженцев после начал специальной военной операции.