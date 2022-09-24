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15 минут назад

Акция против «украинизации Польши» началась в Варшаве

Lenta.ruиещё 4

В центре Варшавы, на площади Парадов у Дворца культуры и науки, началась акция против «украинизации Польши». Об этом сообщает РИА Новости.

В Варшаве начался митинг против "украинизации Польши"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Организатором митинга, который проходит под лозунгом «Остановить украинизацию Польши» выступила партия националистов «Конфедерация польской короны», возглавляемая Гжегожем Брауном.

На мероприятие собралось более 100 человек. Демонстранты развернули польские флаги и плакаты с надписями:

«Остановите украинизацию» — «Остановите деполонизацию», «Украинцы — только инструмент в руках политиков», «Помним Волынь, не отдадим правды» и «Хватит воровства под видом помощи Украине».

После выступления организаторов, участники акции собираются двинуться маршем по центру Варшавы, дойти до администрации президента и передать ему свои требования. Ранее активисты левых партий Польши призвали мэра столицы Рафала Тшасковского запретить ее.

Рядом с националистами ответный митинг проводят их политические противники. Несколько человек развернули на площади украинский флаг и плакат «Прочь с фашизмом и ксенофобией».

РИА Новости уточняет, что по различным оценкам, в данный момент в Польше проживет около трех миллионов граждан Украины. До полутора из них прибыли в страну в качестве беженцев после начал специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Польше начали готовиться к ядерной катастрофе. В школах страны ученикам и работникам учреждений планируют в случае тревоги выдавать йодид калия — лекарство для профилактики радиоактивного заражения.

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