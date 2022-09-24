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31 минуту назад

Шарль Мишель поддержал выдачу виз уклоняющимся от частичной мобилизации россиянам

Илья Родин

Европе следует допустить граждан РФ, желающих покинуть страну с целью избежать частичной мобилизации, заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время выступления в ООН. Об этом пишет Politico.

В Евросовете озвучили позицию по выдаче виз уклоняющимся от мобилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шарль Мишель подчеркнул, что Европе необходимо проявить понимание «по отношению к тем, кто не хочет, чтобы их использовали в качестве инструментов».

По его словам, Евросоюзу нужно учитывать, что указ о частичной мобилизации - уже свершившийся факт. Соответственно, все решения должны приниматься очень быстро, работать следует в тесной координации.

«Эти люди могут представлять опасность»

Ранее сообщалось, что власти Чехии и Литвы отказались выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, желающим уклониться от призыва в армию в рамках частичной мобилизации.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,ООН,ЕС,
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