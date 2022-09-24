В Евросовете озвучили позицию по выдаче виз уклоняющимся от мобилизации

Европе следует допустить граждан РФ, желающих покинуть страну с целью избежать частичной мобилизации, заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время выступления в ООН. Об этом пишет Politico.

Шарль Мишель подчеркнул, что Европе необходимо проявить понимание «по отношению к тем, кто не хочет, чтобы их использовали в качестве инструментов».

По его словам, Евросоюзу нужно учитывать, что указ о частичной мобилизации - уже свершившийся факт. Соответственно, все решения должны приниматься очень быстро, работать следует в тесной координации.