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40 минут назад

Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Зеленским

Lenta.ruиещё 2

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу завил, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Зеленским
Фото: ТАССТАСС

«Наши усилия направлены на то, чтобы организовать их встречу», — подчеркнул турецкий министр.

Эрдоган наряду с рядом других политиков призывает к прямым переговорам Москвы и Киева. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент предпосылки для переговоров Путина с украинским коллегой отсутствуют. Зеленский также сказал, что не готов к переговорам с Россией, отказавшись вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

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