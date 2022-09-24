Байден выступил с угрозой в адрес России из-за референдумов

Вашингтон вместе с союзниками безотлагательно введет против Москвы тяжелые ограничительные меры в ответ на референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава США Джо Байден. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден подчеркнул, что Белый дом вместе с союзниками будет работать «над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России».

Президент предупредил, что Вашингтон никогда и ни при каких условиях не признает вхождение территорий в состав РФ. В США всегда будут их считать частью Украины.

По его мнению, проходящие в настоящее время референдумы являются фикцией, предлогом для попытки аннексии части украинских земель.