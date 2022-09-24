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12 минут назад

Сиярто: «Прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца»

Илья Родин

Будапешт призывает не допустить перерастания напряженности в отношениях между Москвой и НАТО в открытое военное противостояние, заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Об этом пишет РИА «Новости».

«Прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сиярто пояснил, что открытый конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом может привести к тяжелым последствиям, которые обе стороны предпочли бы избежать.

Дипломат уточнил, что мечтал о мирной жизни, надеялся, что его поколение избежит серьезных военных потрясений. Но эта мечта не сбылась, в конце февраля 2022 года оказалась лишь иллюзией.

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«Прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит», - подчеркнул Сиярто.

Глава ведомства добавил, что на каждой встрече с коллегами из НАТО поднимается вопрос о том, как не допустить прямого конфликта РФ и альянса.

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