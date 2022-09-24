Будапешт призывает не допустить перерастания напряженности в отношениях между Москвой и НАТО в открытое военное противостояние, заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Об этом пишет РИА «Новости».

Сиярто пояснил, что открытый конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом может привести к тяжелым последствиям, которые обе стороны предпочли бы избежать.

Дипломат уточнил, что мечтал о мирной жизни, надеялся, что его поколение избежит серьезных военных потрясений. Но эта мечта не сбылась, в конце февраля 2022 года оказалась лишь иллюзией.

«Прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит», - подчеркнул Сиярто.