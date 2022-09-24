Необходимо не допустить перехода напряженности между Россией и Североатлантическим альянсом в открытую военную конфронтацию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача – избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», – сказал Сийярто в беседе с РИА «Новости».
Политик добавил, что, как и многие другие из его поколения, надеялся никогда не пережить войну, которую пережили его родители, но это ожидание оказалось иллюзией.
«Мы не хотим подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит. Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас – это не допустить конфликта РФ и НАТО», – заключил он.
Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе многократных, и не поддержит наносящие ущерб ее безопасности санкции в энергетике и в ядерной сфере.