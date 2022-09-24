«Мы не хотим подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит. Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас – это не допустить конфликта РФ и НАТО», – заключил он.