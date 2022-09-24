В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
30 минут назад

Сийярто заявил о недопустимости конфликта России и НАТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Необходимо не допустить перехода напряженности между Россией и Североатлантическим альянсом в открытую военную конфронтацию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача – избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», – сказал Сийярто в беседе с РИА «Новости».

Политик добавил, что, как и многие другие из его поколения, надеялся никогда не пережить войну, которую пережили его родители, но это ожидание оказалось иллюзией.

«Мы не хотим подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит. Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас – это не допустить конфликта РФ и НАТО», – заключил он.

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе многократных, и не поддержит наносящие ущерб ее безопасности санкции в энергетике и в ядерной сфере.

В мире,Петер Сийярто,НАТО,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители