Украинский лидер Владимир Зеленский поручил создать в Луганской области 20 военных администраций. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Таким образом, в Старобельском, Сватовском и Счастьенском районах должны быть образованы Нижнетепловская, Станично-Луганская, Широковская, Счастьенская, Беловодская, Белокуракинская, Белолуцкая, Краснореченская, Лозно-Александровская, Марковская, Миловская, Нижнедуванская, Новоайдарская, Новопсковская, Сватовская, Старобельская, Троицкая, Шульгинская, Широковская поселковые военные администрации.

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Осуществлением мероприятий по образованию перечисленных военных администраций должен заняться Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместно с областными центрами.

23 сентября вступил в силу указ президента Украины об образовании военных администраций населенных пунктов в Луганской области

Референдумы о вхождении в состав России

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказался по поводу проведения референдума в Запорожье. Он сравнил Украину со злой мачехой и заверил, что регион никогда не вернется в ее состав. Также, по его словам, Киев не захотел отпускать область мирно, принеся местным жителям лишь кровь, страдание, террор и смерть.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, обвинил Украину в распространении пропаганды по поводу «нарушений» на референдуме на тему вхождения республики в состав России и отметил, что она нацелена на западную аудиторию. Он заявил, что власти «все прекрасно понимают и видят» и призвал не обращать на это внимание.

В то же время глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высмеял реакцию стран «Большой семерки» (G7) на проводимые референдумы. По его словам, Западу определенно не следует рассуждать о том, что они называют «международным правом».

Запад отказывается признавать итоги

Президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон никогда не признает референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины. Кроме того, он пригрозил России введением «быстрых и тяжелых» санкций.

Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, выражая мнение Анкары по данному вопросу, подчеркнул, что страна также не собирается признавать итоги проводимых референдумов. Он напомнил, что позиция Турции не менялась с 2014 года, когда республика не стала признавать итоги референдума в Крыму.