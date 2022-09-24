В Турции озвучили позицию по референдумам в ЛДНР

Турция не собирается признавать законность референдумов по вхождению в состав Российской Федерации, которые проходят в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Такое заявление сделал представитель президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, пишет газета «Известия» со ссылкой на канал NTV.

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«Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине», — сказал он и добавил, что позиция Турции с 2014 года, когда страна не признала итоги референдума в Крыму, не изменилась.

По его словам, руководство страны признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Представитель турецкого лидера подчеркнул, что Анкара в конфликте России и Украины занимает сторону Киева. Калын также заявил, что Турция — единственная страна, которая прилагает все усилия для скорейшего и мирного урегулирования конфликта.