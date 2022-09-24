Президент Сербии поддержал Россию необычным способом

«Это заведение называется „Американское бистро“, и нам предложили фантастический русский, или, как здесь говорят, восточноевропейский борщ, который мы охотно приняли в качестве закуски перед возвращением в Белград». — написал Вучич.

Ранее в Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признали борщ «нематериальным культурным наследием» Украины и взяли под защиту. На это официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это и назвала борщ «блюдом русских жителей Киева», пишет RT. Тем не менее в США усомнились в украинском происхождении борща.