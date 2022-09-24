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34 минуты назад

Президент Сербии Вучич поддержал Россию необычным способом

Ura.Ru

Президент Сербии Александр Вучич поддержал Россию необычным способом — он признал борщ русским. Данное заявление он сделал в своих соцсетях.

Президент Сербии поддержал Россию необычным способом
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

«Это заведение называется „Американское бистро“, и нам предложили фантастический русский, или, как здесь говорят, восточноевропейский борщ, который мы охотно приняли в качестве закуски перед возвращением в Белград». — написал Вучич.

Президент Сербии участвовал в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Ранее в Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признали борщ «нематериальным культурным наследием» Украины и взяли под защиту. На это официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это и назвала борщ «блюдом русских жителей Киева», пишет RT. Тем не менее в США усомнились в украинском происхождении борща.

В мире,Александр Вучич,Мария Захарова,МИД России,ЮНЕСКО,Генассамблея ООН,
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