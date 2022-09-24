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36 минут назад

На Западе заговорили об угрозе безопасности ядерных объектов на Украине

Елена Прошина

Германия, Франция, Великобритания, Италия, США, Канада, Республика Корея, Украина, Швейцария и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель обеспокоены угрозами безопасности ядерных объектов на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное Брюсселем совместное заявление.

На Западе заговорили об угрозе безопасности ядерных объектов на Украине
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, министры иностранных дел этих стран выражают «серьезную озабоченность» в связи с угрозами безопасности ядерных объектов на Украине, предназначенных для мирных целей. Отмечается, что риск ядерных аварий возрос из-за боевых действий в регионе.

Участники заявления напомнили о важности соблюдения основ физической ядерной безопасности, изложенной генеральным директором МАГАТЭ в марте 2022 года. Министры иностранных дел выразили намерение продолжить поддерживать деятельность МАГАТЭ, чтобы сохранить реализацию этих принципов на территории Украины. Отмечается, что при этом государства не будут оспаривать суверенитет Украины — речь идет только об оказании помощи Киеву в ядерной безопасности.

Как говорится в заявлении, страны G7, а также Южная Корея, Европейский союз и Швейцария приветствуют миссию поддержки МАГАТЭ в Запорожье. Они также выразили благодарность генеральному директору и его команде за все приложенные усилия, которые позволяют реализовать эту миссию.

В мире,Жозеп Боррель,МАГАТЭ,ЕС,
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