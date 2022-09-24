На Западе заговорили об угрозе безопасности ядерных объектов на Украине

Германия, Франция, Великобритания, Италия, США, Канада, Республика Корея, Украина, Швейцария и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель обеспокоены угрозами безопасности ядерных объектов на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное Брюсселем совместное заявление.
Как говорится в сообщении, министры иностранных дел этих стран выражают «серьезную озабоченность» в связи с угрозами безопасности ядерных объектов на Украине, предназначенных для мирных целей. Отмечается, что риск ядерных аварий возрос из-за боевых действий в регионе.
Участники заявления напомнили о важности соблюдения основ физической ядерной безопасности, изложенной генеральным директором МАГАТЭ в марте 2022 года. Министры иностранных дел выразили намерение продолжить поддерживать деятельность МАГАТЭ, чтобы сохранить реализацию этих принципов на территории Украины. Отмечается, что при этом государства не будут оспаривать суверенитет Украины — речь идет только об оказании помощи Киеву в ядерной безопасности.
Как говорится в заявлении, страны G7, а также Южная Корея, Европейский союз и Швейцария приветствуют миссию поддержки МАГАТЭ в Запорожье. Они также выразили благодарность генеральному директору и его команде за все приложенные усилия, которые позволяют реализовать эту миссию.