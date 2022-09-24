В Турции рассказали о возможной реакции Запада на референдумы в Донбассе

«Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. До нынешнего военного конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России. В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня», — подчекрнул автор Evrensel.