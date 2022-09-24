В МИД КНР высказались об интересах и разногласиях Китая и США

США и КНР имеют общие интересы и разногласия. Это никогда не изменится, и раньше это не было преградой для выстраивания сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Обе стороны с первого дня контакта знали, что имеют дело со страной с отличающейся системой, что никак не мешало им сотрудничать на основе общих интересов», - заявил Ван И, передает РИА Новости.

Дипломат выразил надежду, что США исправят свое восприятие КНР. А также пересмотрят и изменят свою политику в его отношении и перестанут пытаться общаться с китайцами с позиции силы.

«Необходимо создать благоприятную обстановку, чтобы вернуть китайско-американские отношения на путь здорового и стабильного развития», - подытожил он.