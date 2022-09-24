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12 минут назад

Глава МИД КНР назвал действия США по Тайваню попыткой подорвать суверенитет Китая

ТАССиещё 8

Действия США в отношении Тайваня являются попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Китая. Об этом заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

МИД КНР обвинил США в попытке подорвать суверенитет Китая
Фото: ТАССТАСС

"У США есть четкие политические обязательства перед китайской стороной по вопросу Тайваня. Из ранних можно назвать три китайско-американских совместных коммюнике, а из недавних - то, как нынешняя администрация многократно заявляла о том, что не поддерживает независимость Тайваня", - указал он. "Однако шаги США идут с этим вразрез, они пытаются нанести ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности, мешают великому мирному воссоединению Китая и пытаются при помощи Тайваня управлять им", - приводятся слова Ван И в опубликованном в субботу сообщении МИД КНР.

Министр также пояснил, что тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая, и США не имеют права вмешиваться в его урегулирование.

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Ван И отметил, что стремление Тайваня к независимости серьезно уменьшает возможность мирного урегулирования.

"Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня. Чем больше будет беснований о независимости, тем сильнее сократится вероятность мирного урегулирования", - сказал он.

В мире,Госсовет КНР,Генассамблея ООН,
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