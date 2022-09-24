МИД КНР обвинил США в попытке подорвать суверенитет Китая

"У США есть четкие политические обязательства перед китайской стороной по вопросу Тайваня. Из ранних можно назвать три китайско-американских совместных коммюнике, а из недавних - то, как нынешняя администрация многократно заявляла о том, что не поддерживает независимость Тайваня", - указал он. "Однако шаги США идут с этим вразрез, они пытаются нанести ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности, мешают великому мирному воссоединению Китая и пытаются при помощи Тайваня управлять им", - приводятся слова Ван И в опубликованном в субботу сообщении МИД КНР.