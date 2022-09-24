МИД КНР обвинил США в попытке подорвать суверенитет Китая

Действия США в отношении Тайваня являются попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Китая. Об этом заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"У США есть четкие политические обязательства перед китайской стороной по вопросу Тайваня. Из ранних можно назвать три китайско-американских совместных коммюнике, а из недавних - то, как нынешняя администрация многократно заявляла о том, что не поддерживает независимость Тайваня", - указал он. "Однако шаги США идут с этим вразрез, они пытаются нанести ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности, мешают великому мирному воссоединению Китая и пытаются при помощи Тайваня управлять им", - приводятся слова Ван И в опубликованном в субботу сообщении МИД КНР.
Министр также пояснил, что тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая, и США не имеют права вмешиваться в его урегулирование.
Ван И отметил, что стремление Тайваня к независимости серьезно уменьшает возможность мирного урегулирования.
"Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня. Чем больше будет беснований о независимости, тем сильнее сократится вероятность мирного урегулирования", - сказал он.