Известны итоги первого дня референдумов в Донбассе

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Они продлятся до 27 сентября. Итоги первого дня голосования уже известны, сообщает ТАСС.

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Как пишет агентство, первый день голосования в ДНР и ЛНР прошел спокойно. Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман сообщил, что никаких «эксцессов» так и не произошло.

При этом в обеих республиках сообщалось об обстрелах со стороны войск Украины. В городе Рубежное в ЛНР избиратели были вынуждены голосовать в бомбоубежище. Несколько участков в регионе закрылись досрочно.

Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что ВСУ пытаются «совершать определенные провокации». Он заверил, что союзные силы в состоянии обеспечить безопасность избирателей.

Местные власти Херсонской и Запорожской областей также сообщают, что первый день голосования прошел в штатном режиме, хотя обстрелы со стороны украинских войск не прекращались.