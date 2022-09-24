В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
15 минут назад

Известны итоги первого дня референдумов в Донбассе

Елена Прошина

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Они продлятся до 27 сентября. Итоги первого дня голосования уже известны, сообщает ТАСС.

Известны итоги первого дня референдумов в Донбассе
Фото: ТАСС / EPAТАСС / EPA

Как пишет агентство, первый день голосования в ДНР и ЛНР прошел спокойно. Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман сообщил, что никаких «эксцессов» так и не произошло.

При этом в обеих республиках сообщалось об обстрелах со стороны войск Украины. В городе Рубежное в ЛНР избиратели были вынуждены голосовать в бомбоубежище. Несколько участков в регионе закрылись досрочно.

Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что ВСУ пытаются «совершать определенные провокации». Он заверил, что союзные силы в состоянии обеспечить безопасность избирателей.

Местные власти Херсонской и Запорожской областей также сообщают, что первый день голосования прошел в штатном режиме, хотя обстрелы со стороны украинских войск не прекращались.

В ДНР около 23,64% избирателей приняли участие в голосовании, в ЛНР — 21%. Явка по итогам пятницы в Херсонской области составила 15,31%, на подконтрольных армии РФ территориях Запорожской области - 20,52%. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов при этом заявил, что референдум о вхождении в состав России пока что проходит в четырех из пяти районов Запорожской области, однако после установления контроля над оставшейся частью региона голосование пройдет и там.

В мире,Владимир Рогов,Денис Пушилин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители