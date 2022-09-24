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21 минуту назад

Раскрыт хитрый план Запада против России в СБ ООН

Елена Прошина

Западные страны намереваются исключить Российскую Федерацию из Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Об этом заявил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Раскрыт хитрый план Запада против России в СБ ООН
Фото: ReutersReuters

Сенатор таким образом прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича, который ранее заявил, что Белград не собирается поддерживать это решение.

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Пушков написал, что Запад поставил перед собой цель исключить Россию из СБ ООН. Он считает, что это решение подадут «под соусом назревшей реформы» Совета Безопасности, однако суть будет именно в отстранении РФ. По его словам, именно поэтому глава сербского государства заявил о подобном развитии событий, как о «точном сценарии».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад попытается исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Он указал, что Белград не поддержит это решение, так как уход России «разрушит миропорядок».

Вучич выразил уверенность, что западные страны попытаются добиться исключения России из СБ ООН. Он затрудняется дать точный прогноз относительно того, удастся им это или нет. Глава сербского государства подчеркнул, что Сербия не одобрит это решение, а для исключения государства требуются как минимум голоса двух третей ООН.

Он подчеркнул, что исключение России из СБ ООН поставит под угрозу существующий миропорядок.

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