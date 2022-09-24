Байден оговорился в прямом эфире и выставил себя педофилом

Президент США Джо Байден в очередной раз, выступая на публике, оконфузился во время выступления со своей речью перед публикой. Во время прямого эфира американский лидер, рассказывая о своей жене Джилл, заявил, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней.
«Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12 лет, а мне 30, но все равно эта женщина помогла мне многого добиться», — сказал Джо Байден на выступлении, которое транслировал телеканал Fox News.
Разница в возрасте у супругов составляет девять лет.
В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. В июне Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки. Также он нередко стал теряться в пространстве после завершения своих выступлений.