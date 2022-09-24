Байден оговорился в прямом эфире и выставил себя педофилом

Президент США Джо Байден в очередной раз, выступая на публике, оконфузился во время выступления со своей речью перед публикой. Во время прямого эфира американский лидер, рассказывая о своей жене Джилл, заявил, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней.