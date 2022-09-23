Американцев призвали не участвовать в конфликте на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не рекомендуют американским гражданам ездить на Украину для участия там в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС.

« Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину. <…> Те, кто участвуют в боевых действиях, подвергаются серьезному риску. США не могут гарантировать их безопасность», – сообщила пресс-секретарь.

Карин Жан-Пьер также добавила, что США приветствуют договоренность об обмене пленными между Россией и Украиной, которая включала в себя также возвращение двух граждан Америки. По её словам, освобождённые попали в плен «во время службы в украинской армии». Пресс-секретарь также уточнила, что власти США признательны Украине за то, что Киев включает в свои переговоры всех военнопленных, независимо от их национальности.