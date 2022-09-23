Украина отреагировала на мнимое использование БПЛА иранского производства

МИД Украины в пятницу, 23 сентября, принял решение о лишении аккредитации посла Ирана в Киеве и значительном сокращении штата посольства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что глава Украины Владимир Зеленский поручил внешнеполитическому ведомству жестко отреагировать на мнимое использование беспилотников иранского производства против украинских военных.

«Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана на Украине аккредитации», - подчеркнули дипломаты.