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1 час назад

Украина отреагировала на мнимое использование БПЛА иранского производства

Илья Родин

МИД Украины в пятницу, 23 сентября, принял решение о лишении аккредитации посла Ирана в Киеве и значительном сокращении штата посольства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Украина отреагировала на мнимое использование БПЛА иранского производства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что глава Украины Владимир Зеленский поручил внешнеполитическому ведомству жестко отреагировать на мнимое использование беспилотников иранского производства против украинских военных.

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«Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана на Украине аккредитации», - подчеркнули дипломаты.

Ранее сообщалось, что американский военный эксперт, капитан армии США Кэм Макмиллан дал высокую оценку иранским беспилотникам. Он пояснил, что их очень сложно обнаружить и не менее тяжело уничтожить.

В мире,Армия,Владимир Зеленский,
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