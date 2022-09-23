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6 минут назад

Стали известны подробности обмена пленными между Россией и Украиной

Елена Прошина

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по итогам переговоров, которые продолжались более 3 месяцев. Об этом сообщает Life.ru.

Стали известны подробности обмена пленными между Россией и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ибрагима Калына, в переговорах участвовал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обсуждал эту тему с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Мы сделали предложение о доставке в Турцию пяти человек, из-за которых весь процесс мог застопориться. Благодаря предложенной нами формуле обмен удалось провести», – сообщил Калын.

Представитель турецкого лидера также добавил, что важную роль в переговорном процессе сыграла Национальная разведывательная организация Турции. Калын уточнил, что все доставленные в Анкару лица «находятся в надежном месте».

В ООН призвали Россию и Украину обменяться всеми пленными

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично запустит авиасообщение между Россией и Северным Кипром.

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