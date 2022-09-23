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28 минут назад

Иностранный наблюдатель заявил о замалчивании в Итальянских СМИ событий в ДНР

Илья Родин

Итальянские СМИ редко пишут о событиях в Донбассе, подчеркнул международный наблюдатель на пресс-конференции в Донецке, посвященной проведению референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет РИА «Новости».

Иностранный наблюдатель заявил о замалчивании в итальянских СМИ событий в ДНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналист пояснил, что итальянцы желают знать, что происходит в ДНР, по каким причинам. Он добавил, что официальные СМИ очень редко пишут о событиях в макрорегионе.

Наблюдатель из Чехии не обнаружил нарушений на референдуме в ЛНР

В частности, в газетах не было информации об обстрелах Донецка в четверг, 22 сентября, в результате которых погибло шесть человек, семеро были ранены.

Наблюдатель выразил сожаление в связи с отсутствием публикаций об этой трагедии.

Ранее сообщалось, что на выборах в ДНР аккредитованы 542 журналиста из более чем 20 стран.

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