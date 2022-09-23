Иностранный наблюдатель заявил о замалчивании в Итальянских СМИ событий в ДНР

Итальянские СМИ редко пишут о событиях в Донбассе, подчеркнул международный наблюдатель на пресс-конференции в Донецке, посвященной проведению референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналист пояснил, что итальянцы желают знать, что происходит в ДНР, по каким причинам. Он добавил, что официальные СМИ очень редко пишут о событиях в макрорегионе.

В частности, в газетах не было информации об обстрелах Донецка в четверг, 22 сентября, в результате которых погибло шесть человек, семеро были ранены.

Наблюдатель выразил сожаление в связи с отсутствием публикаций об этой трагедии.