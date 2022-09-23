В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Власти Эстонии депортировали россиянина за участие в акции защиты мемориала танку Т-34

RT на русском

Власти Эстонии депортировали гражданина России и аннулировали его вид на жительство за участие в акциях по защите мемориала танку Т-34 в Нарве, заявили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Россиянина депортировали из Эстонии за участие в акции защиты мемориала танку Т-34
Фото: APAP

«Эстонские власти депортировали гражданина России Андрея Сущева... В Нарве у него осталась больная мать, жилье и автомобиль. Полиция безопасности Эстонии выразила намерение передать имущество россиянина гражданам Украины», — приводит сообщение РИА Новости.

Россиянину предоставили в Ивангороде временное жильё и оказали материальную поддержку. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко взял на контроль помощь в трудоустройстве Сущева.

Кроме того, Дрозденко обратился в российский МИД с просьбой проработать меры по защите прав соотечественников, которые находятся за границей.

В мире,Александр Дрозденко,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители