Россиянина депортировали из Эстонии за участие в акции защиты мемориала танку Т-34

Власти Эстонии депортировали гражданина России и аннулировали его вид на жительство за участие в акциях по защите мемориала танку Т-34 в Нарве, заявили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

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«Эстонские власти депортировали гражданина России Андрея Сущева... В Нарве у него осталась больная мать, жилье и автомобиль. Полиция безопасности Эстонии выразила намерение передать имущество россиянина гражданам Украины», — приводит сообщение РИА Новости.

Россиянину предоставили в Ивангороде временное жильё и оказали материальную поддержку. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко взял на контроль помощь в трудоустройстве Сущева.