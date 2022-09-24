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30 минут назад

Тегеран ответит на решение Киева понизить уровень отношений

Lenta.ruиещё 8

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи пообещал, что Тегеран ответит на решение Киева лишить посла Ирана аккредитации и понизить уровень дипломатических отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Тегеран ответит на решение Киева лишить посла Ирана аккредитации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Канаани подчеркнул, что наша страна примет соответствующие меры в ответ на решение Украины и посоветовал не подпадать под влияние третьих стран, которые стремятся разрушить отношения», — говорится в заявлении министерства.

Представитель МИД Ирана напомнил о стремлении Тегерана выполнить роль посредника между Россией и Украиной. По словам дипломата, глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан неоднократно контактировал с коллегами из Москвы и Киева. Канаани также подчеркнул, что Иран выступает за политическое урегулирование конфликта.

Ранее сообщалось, что МИД Украины решило забрать у посла Ирана в Киеве аккредитацию из-за неподтвержденной информации о поставках вооружений Тегерана России. Ведомство назвало якобы имевшие место действия Ирана «недружественным актом».

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