Европейская страна задумалась о выдаче виз россиянам-уклонистам

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что власти страны собираются рассмотреть возможность выдачи виз гражданам России, которые не желают проходить военную службу после объявления о частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
«Я думаю, нам нужно изучить это. В первую очередь мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Это является приоритетом для нас, помимо обычной схемы предоставления убежища, число заявителей на которое в этом году растет. Это оказывает нагрузку на страну. Поэтому мы должны работать в рамках своих возможностей», – сообщил Мартин в беседе с журналистами после выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Премьер также добавил, что Ирландия всегда внимательно изучала заявки на получение убежища от тех, кто спасается от военных действий.
«Мы никогда не отказывали людям, бегущим по моральным причинам или из-за преследования. Например, мы позволили въехать ряду журналистов и ученых из Афганистана в связи с занятой ими позицией по отношению к "Талибан" (запрещено в РФ)», – рассказал он.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.