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6 минут назад

Ирландия может начать выдавать визы россиянам, не желающим служить в рядах ВС

Елена Прошина

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что власти страны собираются рассмотреть возможность выдачи виз гражданам России, которые не желают проходить военную службу после объявления о частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Европейская страна задумалась о выдаче виз россиянам-уклонистам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, нам нужно изучить это. В первую очередь мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Это является приоритетом для нас, помимо обычной схемы предоставления убежища, число заявителей на которое в этом году растет. Это оказывает нагрузку на страну. Поэтому мы должны работать в рамках своих возможностей», – сообщил Мартин в беседе с журналистами после выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Премьер также добавил, что Ирландия всегда внимательно изучала заявки на получение убежища от тех, кто спасается от военных действий.

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«Мы никогда не отказывали людям, бегущим по моральным причинам или из-за преследования. Например, мы позволили въехать ряду журналистов и ученых из Афганистана в связи с занятой ими позицией по отношению к "Талибан" (запрещено в РФ)», – рассказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

В мире,Владимир Путин,Талибан,Генассамблея ООН,
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