Европейская страна задумалась о выдаче виз россиянам-уклонистам

«Я думаю, нам нужно изучить это. В первую очередь мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Это является приоритетом для нас, помимо обычной схемы предоставления убежища, число заявителей на которое в этом году растет. Это оказывает нагрузку на страну. Поэтому мы должны работать в рамках своих возможностей», – сообщил Мартин в беседе с журналистами после выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.