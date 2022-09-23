МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации

"23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран на Украине, - говорится в заявлении. - Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана на Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве".