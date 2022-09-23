МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации

МИД Украины принял решение лишить посла Ирана аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу пресс-службой украинского внешнеполитического ведомства.
"23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран на Украине, - говорится в заявлении. - Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана на Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве".
Ранее в пятницу украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на якобы имевшие место факты использования оружия иранского производства против Украины.