Германия предложила запретить фирмам ЕС финансировать рудники в России

Власти ФРГ предложили ввести запрет для компаний Евросоюза на финансирование российских рудников, на которых добываются разнообразные металлы, в том числе, и редкоземельные. Об этом пишет Financial Times.

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По данным издания, Берлин призвал «запретить компаниям ЕС предоставлять финансирование металлическим и редкоземельным рудникам в России».

Кроме того, Германия предложила запретить импорт урана из РФ, а также экспорт в Россию специализированного угля, который используется для переработки нефти.

Ранее к значительному расширению очередного санкционного пакета против России призвали страны Балтии, Польша и Ирландия.