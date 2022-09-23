Новая Зеландия призвала ООН отменить право вето

«Вето должно быть отменено, постоянные члены должны выполнять свою ответственность ради мира и безопасности, а не преследовать национальные интересы», – заявила Джасинда Ардерн выступлении в Генассамблеи ООН .

В системе ООН действует Совет Безопасности,включающий в сеья пять постоянных членов – Россию, США, Великобританию, Францию и Китай. Эти страны неизменны и неприкосновенны, при этом каждое из этих государств имеет право «вето», которое позволяет блокировать принятие любого решения. В отличие от резолюций Генассамблеи, которые носят рекомендательный характер, резолюции Совбеза имеют обязательную силу для исполнения.