Новая Зеландия призвала ООН отменить право вето

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вето должно быть отменено, постоянные члены должны выполнять свою ответственность ради мира и безопасности, а не преследовать национальные интересы», – заявила Джасинда Ардерн выступлении в Генассамблеи ООН.
В системе ООН действует Совет Безопасности,включающий в сеья пять постоянных членов – Россию, США, Великобританию, Францию и Китай. Эти страны неизменны и неприкосновенны, при этом каждое из этих государств имеет право «вето», которое позволяет блокировать принятие любого решения. В отличие от резолюций Генассамблеи, которые носят рекомендательный характер, резолюции Совбеза имеют обязательную силу для исполнения.
Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, какие темы ему удалось обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече во время Генеральной ассамблеи ООН.