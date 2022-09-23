В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
4 минуты назад

Новая Зеландия призвала ООН отменить право вето

Елена Прошина

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новая Зеландия призвала ООН отменить право вето
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вето должно быть отменено, постоянные члены должны выполнять свою ответственность ради мира и безопасности, а не преследовать национальные интересы», – заявила Джасинда Ардерн выступлении в Генассамблеи ООН.

В системе ООН действует Совет Безопасности,включающий в сеья пять постоянных членов – Россию, США, Великобританию, Францию и Китай. Эти страны неизменны и неприкосновенны, при этом каждое из этих государств имеет право «вето», которое позволяет блокировать принятие любого решения. В отличие от резолюций Генассамблеи, которые носят рекомендательный характер, резолюции Совбеза имеют обязательную силу для исполнения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, какие темы ему удалось обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече во время Генеральной ассамблеи ООН.

В мире,Александр Вучич,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,Генассамблея ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители