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7 минут назад

В США назвали два сценария, при которых РФ применит ядерное оружие

Ura.Ru

Президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если армия НАТО вступит в украинский конфликт или Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекут границу России.

В США назвали два сценария, при которых Россия применит ядерное оружие
Фото: 

Такое предположение озвучил экс-аналитик Белого дома, старший советник Центра стратегических и международных исследований США Марк Кансиан.

«Одна из них (потенциальных ситуаций, при которых РФ может применить ядерное оружие — прим. URA.RU) заключается в том, что войска НАТО зашли на Украину. Второй сценарий заключается в том, что украинские войска фактически вошли на территорию России», — приводит слова эксперта британская газета Daily Mirror.

Однако, по мнению эксперта аналитического центра обороны и безопасности Британии Эдварда Арнольда, оба описанных исхода маловероятны.

В МИД сделали заявление о ядерном оружии России

Как утверждает аналитик, «НАТО стремится смягчить риски эскалации», поэтому не вводит войска на территорию Украины. Второй вариант, по словам Арнольда, также невозможен, поскольку подтвердит слова Путина о необходимости проведения спецоперации для защиты суверенитета РФ.

Россия проводит спецоперацию по защите республик Донбасса. Путин неоднократно говорил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Однако в последние месяцы Украина подошла к «очень опасной черте», из-за регулярных обстрелов Запорожской АЭС миру грозит ядерная катастрофа, утверждал военный эксперт.

21 сентября Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО, в том числе применяя ядерное оружие.

В мире,Эдвард Арнольд,Владимир Путин,CSIS,НАТО,
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