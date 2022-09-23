Венгрия определилась в вопросе выдачи шенгена россиянам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не планирует прекращать выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», – сказал Сийярто.
Министр также уточнил, что речь идёт в том числе и о многократных шенгенских визах.
«Вопрос виз – это вопрос в рамках шенгенских соглашений. У входящих стран есть процедура, как делать это. Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», – добавил он.
Ранее Венгрия отказалась поддерживать новые санкции против России.