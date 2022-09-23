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14 минут назад

Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам

Елена Прошина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не планирует прекращать выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает ТАСС.

Венгрия определилась в вопросе выдачи шенгена россиянам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», – сказал Сийярто.

Финляндия решила ограничить въезд в страну и выдачу виз россиянам

Министр также уточнил, что речь идёт в том числе и о многократных шенгенских визах.

«Вопрос виз – это вопрос в рамках шенгенских соглашений. У входящих стран есть процедура, как делать это. Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», – добавил он.

Ранее Венгрия отказалась поддерживать новые санкции против России.

В мире,Петер Сийярто,
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